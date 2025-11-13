Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'na Teşekkür Belgesi Verildi

2025 yangın sezonunda ormanları koruma mücadelesinde gece gündüz görev alan Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekibine, gösterdikleri özveri ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden ziyaret ve takdir

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2025 yılı yangın sezonunda orman yangınlarıyla mücadelede üstün gayret gösteren hava ekiplerini ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyaret kapsamında Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekibiyle bir araya gelen Bölge Müdürü Ülküdür, yangınlarla mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı personele teşekkür belgelerini takdim etti.

Ülküdür, yangın sezonu boyunca orman teşkilatına verdikleri destek ve koordineli çalışmalarından ötürü jandarma personeline minnettarlığını dile getirerek, "Ormanlarımızı koruma mücadelesinde hava gücümüzün katkısı büyük. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan ve görevleri sona eren hava araçları ekiplerini ziyaret ettik. 2025 yılında yangınla mücadeledeki üstün gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Programa katılan yetkililer

Teşekkür programına Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan da katıldı.

