Antakya'da Çöp Kamyonu Alev Alınca Sürücü İtfaiye İstasyonuna Sürdü

Olayın detayları

Hatay’ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesinde çöp toplama sırasında, kamyondaki çöplerin alev almasıyla yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden sürücü, müdahale için aracını doğrudan Antakya İtfaiye İstasyonuna sürdü.

İtfaiye ekipleri, istasyona gelen çöp kamyonuna kısa sürede müdahale ederek çıkan yangını söndürdü. Sürücünün hızlı davranışı sayesinde araç alevlere teslim olmaktan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÇÖP TOPLADIĞI ESNADA YANGIN ÇIKAN ÇÖP KAMYONUNU SOLUĞU İTFAİYE İSTASYONUNDA ALDI. SÜRÜCÜSÜNÜN İTFAİYE İSTASYONUNA GETİRMESİYLE ÇÖP KAMYONUNDAKİ YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ.