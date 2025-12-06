Antakya'da Çöp Kamyonu Alev Alınca Sürücü İtfaiye İstasyonuna Sürdü

Antakya Aksaray Mahallesi'nde çöplerin alev almasıyla yanmaya başlayan çöp kamyonu, sürücünün itfaiye istasyonuna götürmesiyle ekiplerce söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 00:33
Antakya'da Çöp Kamyonu Alev Alınca Sürücü İtfaiye İstasyonuna Sürdü

Antakya'da Çöp Kamyonu Alev Alınca Sürücü İtfaiye İstasyonuna Sürdü

Olayın detayları

Hatay’ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesinde çöp toplama sırasında, kamyondaki çöplerin alev almasıyla yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden sürücü, müdahale için aracını doğrudan Antakya İtfaiye İstasyonuna sürdü.

İtfaiye ekipleri, istasyona gelen çöp kamyonuna kısa sürede müdahale ederek çıkan yangını söndürdü. Sürücünün hızlı davranışı sayesinde araç alevlere teslim olmaktan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÇÖP TOPLADIĞI ESNADA YANGIN ÇIKAN ÇÖP KAMYONUNU SOLUĞU İTFAİYE...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÇÖP TOPLADIĞI ESNADA YANGIN ÇIKAN ÇÖP KAMYONUNU SOLUĞU İTFAİYE İSTASYONUNDA ALDI. SÜRÜCÜSÜNÜN İTFAİYE İSTASYONUNA GETİRMESİYLE ÇÖP KAMYONUNDAKİ YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÇÖP TOPLADIĞI ESNADA YANGIN ÇIKAN ÇÖP KAMYONUNU SOLUĞU İTFAİYE...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi ve Sızıntı: Yakutiye'de Ekipler Müdahale Ediyor
2
Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Sürücü 1.73 Promil Çıktı: 68 bin 466 TL Ceza
3
Kayseri'de İki Otomobil Cami Bahçesine Girdi: Yaralanan Yok
4
Malatya'da Silahlı Yaralama: Yaralı Araçla Taşınıp Yol Kenarına Atıldı
5
Didim Belediyesi Teyakkuzda: Şiddetli Yağışa Anında Müdahale
6
Özdemir: Terörsüz Türkiye Devlet Projesi; Gazetecilere Yeşil Pasaport ve Konut
7
Diyarbakır'a 195 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı: 15 Bin Hayvana Kapasite

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar