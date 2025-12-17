Aydın Jandarma, Kuşadası ve Yenipazar’da Aranan Şahısları Yakaladı

Aydın jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ve Yenipazar ilçelerinde yürütülen operasyonlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısları yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Kuşadası operasyonunda 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında A.S. (32) isimli şahıs, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan hakkında bulunan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte yakalandı.

Yenipazar’da kasten öldürme suçundan aranan şahıs gözaltına alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, Yenipazar ilçesinde Y.İ. (33) isimli şahıs, "kasten öldürme" suçundan hakkında bulunan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

