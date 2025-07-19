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Aydın Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 33 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 33 şüpheli tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 10:56
Aydın Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 33 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 33 Tutuklama

Aydın merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonu, 11 ilde geniş bir çerçeveye yayıldı. "Yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheli'den 33'ü tutuklandı.

Sosyal Medya Üzerinden Yayıldılar

Sosyal medya platformlarında yayımlanan sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyon, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Sinop ve Niğde'de belirlenen adreslerde 38 şüpheliyi yakaladı.

Mali Zarar Milyarlarla Ölçülüyor

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle 235 mağduru dolandırdığı ve toplamda 2 milyar 582 milyon liralık kazanç sağladığı öğrenildi. Adli süreç devam ederken, gözaltındaki kişilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Aydın merkezli 11 ilde, "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık...

Aydın merkezli 11 ilde, "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltına alındı.

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