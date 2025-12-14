DOLAR
Erciyes'te Türkiye'nin En Gelişmiş Suni Karlama Sistemiyle Pistler Sezona Hazırlanıyor

Erciyes, Türkiye'nin en gelişmiş suni karlama altyapısıyla, saatte 9 bin metreküp kapasite ve 154 makineyle pistleri ilkbahar sonuna kadar açık tutuyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:20
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin en gelişmiş yapay karlama altyapısıyla kar yağışı olmasa dahi pistlerini kayakseverlerle buluşturuyor. Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki vizyoner çalışmalarla merkez, uluslararası kış turizmi hedeflerine hızla yaklaşıyor.

Teknolojik altyapı ve üretim kapasitesi

Merkezde gece gündüz, hava koşulları elverdiği her an süren suni karlama çalışmaları, Erciyes A.Ş. bünyesindeki 154 adet suni karlama makinesiyle yürütülüyor. Sistem, doğal kar yağışına bağımlılığı azaltarak pistlerin kayak için elverişli kalmasını sağlıyor.

Saatte 9 bin metreküp kar üretme kapasitesine sahip olan altyapı, daha yüksek donma özelliğine sahip suni kar üreterek pistlerin dayanıklılığını artırıyor ve sezonu ilkbaharın sonlarına kadar uzatabiliyor.

Su kaynakları ve alan kapsamı

Toplam 26 milyon metrekarelik alana yayılan Erciyes Dağı'nda pistlerin yüzde 60'ında suni karlama sistemi bulunuyor. Ana giriş noktalarındaki ve halkın yoğun olarak kullandığı pistlerin tamamı bu altyapıyla destekleniyor. Sistem, Tekir Göleti ile Hacılar Kapı'daki suni göletten beslenen iki ana su kaynağıyla destekleniyor.

Vizyon ve uluslararası standartlar

Erciyes Master Planı'nın profesyonel bir anlayış ve güçlü danışmanlık altyapısıyla hazırlandığını vurgulayan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, küresel ısınma ve azalan kar yağışına karşı teknolojik çözümlerin önemine dikkat çekti. Akşehirlioğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Suni karlama sistemleri bugün dünyanın önde gelen kayak merkezleri için vazgeçilmezdir. Küresel ısınma tehdidiyle birlikte kar yağışının azalması, kayak merkezleri için önemli bir risk oluşturuyor. Bu riskin teknolojik anlamda tek çözümü suni karlama sistemleridir"

Akşehirlioğlu, Avrupa Alpleri başta olmak üzere dünyada yoğun kullanılan bu sistemlerin merkezlere 'kar garantisi' sağladığını belirterek, "Biz de Erciyes olarak Türkiye’deki en gelişmiş suni karlama altyapısına sahibiz" ifadelerini kullandı.

Erciyes'in sahip olduğu teknoloji ve altyapı, merkezin sezon süresini uzatırken ziyaretçilere daha güvenilir bir kayak deneyimi sunmayı hedefliyor.

