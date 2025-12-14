DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Ergani'de Ucuzluk Pazarı Açılışında İzdiham: Kadınlar Ezilme Tehlikesi Atlattı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Makam Mahallesi'nde açılan ucuzluk pazarında izdiham yaşandı; kadınlar ve çocuklar dükkâna girme yarışında ezilmekten son anda kurtuldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:26
Ergani'de Ucuzluk Pazarı Açılışında İzdiham: Kadınlar Ezilme Tehlikesi Atlattı

Ergani'de Ucuzluk Pazarı Açılışında İzdiham: Kadınlar Ezilme Tehlikesi Atlattı

Olayın ayrıntıları

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Makam Mahallesi 30’luk yol üzerinde açılan ucuzluk pazarı için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dükkânın önünde kuyruk oluşturdu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesi ile birlikte kadınlar ve çocuklar dükkâna girmek için birbirleri ile yarıştı. Birçok kadın ezilme tehlikesi geçirirken, vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için kıyasıya mücadele etti.

Söz konusu izdiham anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE UCUZLUK PAZARI AÇILIŞINDA İZDİHAM OLUŞTU. KADINLAR EZİLMEKTEN SON...

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE UCUZLUK PAZARI AÇILIŞINDA İZDİHAM OLUŞTU. KADINLAR EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE UCUZLUK PAZARI AÇILIŞINDA İZDİHAM OLUŞTU. KADINLAR EZİLMEKTEN SON...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
2
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Gebze'de 21 bin ton asfaltla üstyapı yenilendi — Adem Yavuz Mahallesi
7
İBB'nin Dolgu Çalışması Bolluca Mavi Göl'ü Kuruttu: Binlerce Balık Can Çekişiyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama