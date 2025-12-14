Ergani'de Ucuzluk Pazarı Açılışında İzdiham: Kadınlar Ezilme Tehlikesi Atlattı

Olayın ayrıntıları

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Makam Mahallesi 30’luk yol üzerinde açılan ucuzluk pazarı için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dükkânın önünde kuyruk oluşturdu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesi ile birlikte kadınlar ve çocuklar dükkâna girmek için birbirleri ile yarıştı. Birçok kadın ezilme tehlikesi geçirirken, vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için kıyasıya mücadele etti.

Söz konusu izdiham anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

