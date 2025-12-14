DOLAR
Samsun'da Gülsan Sanayi Sitesi'nde Kentsel Dönüşüm: İlk Yıkım Başladı

Canik'teki Gülsan Sanayi Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında Vatan Caddesi'nde ilk yıkım bugün başladı; bugün 17 iş yeri yıkılacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:24
Samsunun Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk yıkım bugün itibarıyla gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Vatan Caddesi üzerindeki sanayi sitesinde yıkım süreci resmen başladı.

Yıkım ve tahliye süreci

Yıkımı yapılan ilk işyeri, Vatan Caddesi'ndeki boşaltılan bir oto yedek parçacı dükkanı oldu. Yetkililer, gün içerisinde toplam 17 iş yerinin yıkılacağının bilgisini verdi. Tahliye süreci devam ederken, yıkımlar kademeli olarak sürdürülecek.

Esnafın taşınma süreci

Mevcut sanayi alanındaki esnafın, yeni inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınma işlemleri devam ediyor. Taşınmaların tamamlanmasının ardından dönüşüm projesinin tüm aşamalarına geçileceği belirtildi.

Proje kapsamı ve hedefler

Gülsan Sanayi Dönüşüm Projesi kapsamında modern iş yerleri, sosyal alanlar ve çevreci tasarımlar yer alacak. Proje kapsamında ticari alanlar, ofis ve konut blokları, belediye hizmet binası ile cami inşa edilmesi planlanıyor. Yıkımların ardından proje, yaklaşık 30 hektarlık alanda uygulanacak.

Proje, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olarak gösterilirken, yetkililer bölgedeki dönüşümün hem ekonomik hem de sosyal altyapıyı güçlendireceğini vurguluyor.

