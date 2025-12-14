Şişli'de Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 97 Kilo 404 Gram Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

12 Aralık tarihinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şişli'de bir adrese düzenlediği operasyonda 97 kilo 404 gram uyuşturucu madde ele geçirdi ve 3 şahıs gözaltına alındı.

Adreste yapılan incelemede, dış dünya ile hiçbir temas kurmadan faaliyet yürüten bir şahsın, getirilen maddeleri dönüştürerek piyasaya sürmeye hazır hale getirdiği tespit edildi.

Aramalarda ayrıca 95 bin 300 Türk Lirası, bin dolar, 500 Euro ve 500 Suudi Arabistan Riyali para bulundu.

Yasal süreç

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca, ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak imal, ithal veya ihraç etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

