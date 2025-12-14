DOLAR
Ataşehir'de depo yangını: Üst katta mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Ataşehir İçerenköy'de bir iş yeri deposunda çıkan yangında üst katta mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı; sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:48
Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre yangın saat 11.55 sıralarında İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Yoğun dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katta mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan ayakta kontrollerde söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiyenin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

