Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a tepki: "Kabe’yi de şov alanına çevirmiş"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, umreye giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı sosyal medyada "Kabe'yi şov alanına çevirmiş" diye eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:14
Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a sosyal medya tepkisi

Umre ziyareti sonrası "şov" suçlaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Pazartesi günü umre ziyaretine gittiği ve geçtiğimiz gün kutsal topraklardan cuma mesajı yayımladığı paylaşımların ardından, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sosyal medyada sert bir eleştiri yaptı.

Özlü, hesabından yaptığı paylaşımda Özcan'ın davranışını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın."

Paylaşımının devamında Özlü, eleştirisini şöyle sürdürdü:

"'Siyasetin çift kaşarı' Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın. İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir. Türkiye’de seküler sol kesim muhafazakar sağ kesimi hep dini siyasete alet etmekle suçlamıştır. Alın size seküler sol kesimden 'dini siyasete alet eden' bir siyasal figür. Buna neden sesiniz çıkmıyor?"

İki belediye başkanı arasındaki sosyal medya tartışması, paylaşımlar ve karşılıklı eleştirilerle gündemdeki yerini koruyor.

