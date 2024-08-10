Aydın Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 14 Tutuklama

Aydın Merkezli Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu

Aydın merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyon, 13 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyon Detayları

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmada yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Şüpheliler

Adaya sevk edilen 35 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 3'ü savcılık kararı ile 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya illerindeki belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 35 şüphelinin, "yasa dışı bahis" ve "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edildi.