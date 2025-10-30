Aydın Nazilli'de Park Halindeki Minibüs Yandı, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Park Halindeki Minibüs Yandı

Yeşil Mahalle'de site bahçesindeki araç alev aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'deki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede minibüsü saran alevler aracın kullanılmaz hale gelmesine yol açtı.

Yangını gören çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayda minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, bir binanın balkonunda da zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerce soruşturma başlatıldığı bildirildi.

