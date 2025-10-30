Aydın Nazilli'de Park Halindeki Minibüs Yandı, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Nazilli Yeşil Mahalle'de park halindeki minibüs alev alarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü, bir balkon zarar gördü.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:38
Aydın'ın Nazilli İlçesinde Park Halindeki Minibüs Yandı

Yeşil Mahalle'de site bahçesindeki araç alev aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'deki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede minibüsü saran alevler aracın kullanılmaz hale gelmesine yol açtı.

Yangını gören çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayda minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, bir binanın balkonunda da zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerce soruşturma başlatıldığı bildirildi.

