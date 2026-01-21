Aydın Pehlivan Ankara Çıkarması: Erdoğan, Ersoy ve İnan'la Buluştu

Başkan Pehlivan Ankara çıkarması

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, başkent Ankara'da yoğun temaslarda bulundu. Pehlivan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi; ardından Bakan ve AK Parti yetkililerini ziyaret etti.

Beştepe'de kültür ve sanat buluşması

Pehlivan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Pehlivan, görüşmenin ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Kültürümüzü yaşatan değerlere her zaman sahip çıkan, sanatın ve sanatçının yanında duran vizyoner liderliği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine Menemenli hemşehrilerimin selamlarını ilettim. İzmir Milletvekilimiz Sayın Şebnem Bursalı ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Sadık Doğruer ile bu özel törende yer almaktan onur duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ömrünü sanata adamış kıymetli isimlere verdiği değer, sanata ve sanatçıya gösterdiği özen, herkese örnek olmalı."

Pehlivan, Menemen'de üst üste gerçekleştirdikleri açılışlar ve özellikle ücretsiz kurslar başta olmak üzere kültür-sanat hizmetlerine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Merkezi ziyareti

Başkan Pehlivan, ikinci durağında AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Beraberinde Dr. Sadık Doğruer ve önceki dönem Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı kabul etti. Pehlivan, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan’ın, şehrimize ve Menemen’imize her zaman destek vermesi ve Ankara’da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayışı bizler için büyük bir şanstır. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı ile görüşme

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın Ankara programının son durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Pehlivan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarette Menemen’in kültür ve sanat alanındaki projeleri paylaşıldı ve Ege’nin en büyük kütüphanelerine verilen destek için Bakan Ersoy’a teşekkür edildi.

