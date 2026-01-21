Aydın Pehlivan Ankara Çıkarması: Erdoğan, Ersoy ve İnan'la Buluştu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu; Bakan Ersoy ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı ziyaret ederek Menemen'in kültür projelerini aktardı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:00
Aydın Pehlivan Ankara Çıkarması: Erdoğan, Ersoy ve İnan'la Buluştu

Başkan Pehlivan Ankara çıkarması

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, başkent Ankara'da yoğun temaslarda bulundu. Pehlivan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi; ardından Bakan ve AK Parti yetkililerini ziyaret etti.

Beştepe'de kültür ve sanat buluşması

Pehlivan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Pehlivan, görüşmenin ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Kültürümüzü yaşatan değerlere her zaman sahip çıkan, sanatın ve sanatçının yanında duran vizyoner liderliği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine Menemenli hemşehrilerimin selamlarını ilettim. İzmir Milletvekilimiz Sayın Şebnem Bursalı ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Sadık Doğruer ile bu özel törende yer almaktan onur duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ömrünü sanata adamış kıymetli isimlere verdiği değer, sanata ve sanatçıya gösterdiği özen, herkese örnek olmalı."

Pehlivan, Menemen'de üst üste gerçekleştirdikleri açılışlar ve özellikle ücretsiz kurslar başta olmak üzere kültür-sanat hizmetlerine vurgu yaptı.

AK Parti Genel Merkezi ziyareti

Başkan Pehlivan, ikinci durağında AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Beraberinde Dr. Sadık Doğruer ve önceki dönem Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı kabul etti. Pehlivan, ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan’ın, şehrimize ve Menemen’imize her zaman destek vermesi ve Ankara’da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayışı bizler için büyük bir şanstır. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı ile görüşme

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın Ankara programının son durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Pehlivan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyarette Menemen’in kültür ve sanat alanındaki projeleri paylaşıldı ve Ege’nin en büyük kütüphanelerine verilen destek için Bakan Ersoy’a teşekkür edildi.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN, BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE KÜLTÜR VE...

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN, BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİNE KATILARAK CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANI AYDIN PEHLİVAN, İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ DR. SADIK DOĞRUER VE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sanat Melikgazi Kayseri'ye Yeni Kültür ve Sanat Merkezi Oluyor
2
Aydıntepe'de Bağımlılıkla Mücadele: Kaymakam Bayram ve Yeşilay Esnafı Bilgilendirdi
3
ETÜ’de Akademik Bireysel Sağlık Danışmanlığı Başladı
4
Ağrı ve kırıklara dikkat: Prostat kanseri kemiklere yayılabilir
5
Gaziosmanpaşa'da Led Ekranlar Ay-Yıldızlı Bayraklarla Donatıldı
6
Verem (Tüberküloz) Hâlâ Ölümcül Olabilir: Tedavi En Az 6 Ay Sürmeli
7
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları