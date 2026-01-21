Kapadokya Eğitim Merkezi'nde Kayıtlar Başladı: Türk İşaret Dili ve Bilgisayar Kursu

Kapadokya Eğitim Merkezi'nde kayıtlar başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) yeni dönem kurs kayıtlarını başlattı. 20 Ocak 2026 Salı gününden itibaren ön başvurular kabul edilirken, merkezde düzenlenen kurslar uzman eğitici kadrosuyla ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalı eğitim imkânı sunuyor.

Tarık Kesekçi Parkı içerisindeki Paşa Konağında hizmet veren KAPEM, bu dönemde Türk İşaret Dili Kursu ile Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Kursunu açıyor. Hafta içi düzenlenecek kurslara isteyen herkes ücretsiz katılabilecek.

Açılacak kurslar ve program detayları

Türk İşaret Dili Kursu: Ön başvurular 20 Ocak 2026 Salı tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Kursun başlangıç tarihi 04 Şubat 2026 olarak belirlendi. Dersler Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 13.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Kursu: Ön başvurular 20 Ocak 2026 Salı itibarıyla kabul edilmeye başlandı. Kurs 03 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Eğitimler Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 09.00 - 13.00 saatleri arasında yapılacak.

Kayıt ve başvuru bilgileri

Kurslara katılmak isteyenler, Paşa Konağı'ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabilecekler. Ayrıca online kayıtlar için www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesi üzerinden işlem yapılabilir. Kurslar kontenjanlarla sınırlıdır, başvurular erken tamamlanabilir.

