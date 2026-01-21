Özgür Özel Manisa'da Neşet Can'ın Cenaze Namazına Katıldı

CHP Genel Başkanı, taziye için memleketinde saf tuttu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisada partisinin Manisa İl Başkan Yardımcısı Meliha Nalan Canın eşi Neşet Can'ın 76 yaşında vefat eden cenaze namazına katıldı.

Yoğun programı arasında gerçekleştirilen tören, Neşet Can ile Havva Kılınç isimli vatandaşların Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazları şeklinde düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eski bakanlardan Rıza Akçalı, Manisa Belediyesinin eski başkanlarından Bülent Kar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Neşet Can Çatal Mezarlığındaki Aile Kabristanına, Havva Kılınç ise Kırtık Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende Neşet Can'ın tabutunun yanı sıra Manisalı esnaf Önder Kılınç'ın vefat eden annesi Havva Kılınç'ın da cenaze namazını kılarak tabutunu taşıdı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, NEŞET CAN’IN TABUTUNUN YANI SIRA MANİSALI ESNAF ÖNDER KILINÇ’IN VEFAT EDEN ANNESİ HAVVA KILINÇ’IN DA CENAZE NAMAZINI KILARAK TABUTUNU TAŞIDI.