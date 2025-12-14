Aydın Şehir Hastanesi'nde Açılışa Hazırlık: Çalışmalar Sona Yaklaşıyor

Aydın Şehir Hastanesi açılışa hazırlanıyor

Aydın’da bölgenin en kapsamlı sağlık yatırımlarından biri olarak öne çıkan Aydın Şehir Hastanesindeki çalışmalarda sona doğru geliniyor. Modern altyapısı ve yüksek yatak kapasitesiyle kentin sağlık yükünü hafifletmesi hedeflenen tesis, açılış öncesi son değerlendirmelerden geçiriliyor.

İncelemeleri Dr. Eser Şenkul yürüttü

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, ilgili ekip ile birlikte hastanede incelemelerde bulundu. Açılış öncesi yürütülen hazırlıkları değerlendiren Şenkul, tesisin hizmete girmesi için yoğun bir mesai harcandığını belirtti ve çalışmalara katkı veren personele teşekkür etti.

Hastanenin hedefleri ve kapasitesi

Yetkililer, hastanenin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışıldığını vurguladı. Modern yapısı, güçlü teknik altyapısı ve geniş hizmet kapasitesi ile Aydın Şehir Hastanesi’nin vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunması ve kentin sağlık alanındaki yükünü önemli ölçüde hafifletmesi amaçlanıyor.

Açılış öncesi son hazırlıklar

İncelemeler sırasında hastanenin fiziki durumu, teknik altyapısı ve açılış öncesi tamamlanması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Dr. Şenkul, sosyal medya paylaşımında sürece emek veren herkese şükranlarını iletti: "Aydın’ımız için Şehir Hastanemiz açılışa hazırlanıyor. Bu güzel sağlık tesisimiz için sabah, akşam demeden emek veren, fotoğraf karelerinde olsun ya da olmasın çalışan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum".

Sonuç olarak, Aydın Şehir Hastanesi'ndeki çalışmaların büyük oranda tamamlanmasıyla birlikte şehir, sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme hazırlanıyor.

