Aydın Söke'de Trafik Kazası: Refüjdeki Ağaca Çarpan Sürücü Öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mert S. (33) yaşamını yitirdi; kaza Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde oldu.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 01:00
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, refüjdeki bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mert S.'nin (33) kullandığı 09 VG 626 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

