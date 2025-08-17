Aydın Söke'de Trafik Kazası: Refüjdeki Ağaca Çarpan Sürücü Öldü

Aydın Söke'de refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde kaza
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, refüjdeki bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert S.'nin (33) kullandığı 09 VG 626 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Ağaçlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
