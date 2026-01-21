Aydın Tarımında 2025 Bilançosu: 20 milyon 800 bin TL Ceza, 6 bin 520 Analiz

Aydın Tarımında 2025 Bilançosu: Kapsamlı Denetim ve Analizler

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve planlı üretimin sağlanması amacıyla sahada ve teknik altyapıda yoğun çalışmalar yürüttü. Kurumun açıklamasına göre yürütülen çalışmalar, hem çevresel izlemeye hem de üreticilere yönelik teknik desteklere odaklandı.

Analiz, İzleme ve Sulama Projeleri

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, toprak, bitki ve sulama suyu analizlerine ağırlık verildi. Bu kapsamda 585 numune üzerinde toplam 6 bin 520 analiz yapıldı ve elde edilen sonuçlara göre üreticilere gübreleme, sulama ve toprak ıslahına yönelik teknik tavsiyeler sunuldu.

Nitrat Direktifi kapsamında yürütülen izleme çalışmalarıyla yüzey ve yer altı sularının kalitesi düzenli takip edildi. Aydın genelinde kurulu bulunan 80 izleme istasyonunda, 17’si yüzey, 63’ü yer altı suyu olmak üzere toplam 320 numune alındı ve bu numuneler üzerinde 524 analiz gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimde suyun etkin kullanımını sağlamak amacıyla modern basınçlı sulama sistemlerine yönelik projeler desteklendi; bu kapsamda 96 adet sulama projesi onaylanarak üreticilerin hizmetine sunuldu.

Arazi Koruma, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Arazi koruma ve denetim çalışmaları çerçevesinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında 122 parselde yapılan incelemeler sonucunda toplam 20 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca tarım dışı kullanım izinleri kapsamında 95,23 hektar alan için değerlendirme yapıldı.

Arazi Dağıtımı ve Gelecek Planı

Aydın’da arazi dağıtım çalışmalarıyla üreticilerin erişimine yeni tarım alanları kazandırıldı. Toplam 706 hak sahibine 18 bin 185 dekar tarım arazisi tahsis edilerek üretime açıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, tarım arazilerinin korunması, verimli kullanımı ve çevreyle uyumlu üretim hedefi doğrultusunda yürütülen bu çalışmaların 2026 yılında da artarak ve kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığını bildirdi.

