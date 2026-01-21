Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 24 Ocak’ta Açılıyor — Aydın Büyükşehir’den Ücretsiz Sağlık Yatırımı

Aydın Büyükşehir, Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğini 24 Ocak'ta açıyor; ücretsiz hizmet 26 Ocak’ta başlayacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:50
Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 24 Ocak’ta Açılıyor — Aydın Büyükşehir’den Ücretsiz Sağlık Yatırımı

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 24 Ocak’ta açılıyor

Aydın Büyükşehir’den Nazilli’ye önemli sağlık yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde hayata geçirilen sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, modern mimarisi ve güçlü teknik altyapısıyla bölge halkına hizmet vermeye hazırlanıyor.

Polikliniğin açılışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da gerçekleştireceği toplu açılış töreni kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Tesis, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz hizmet verecek şekilde planlandı.

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Nazilli’nin yanı sıra çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların da ağız ve diş sağlığı hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlayacak. Poliklinik, çağdaş tıbbi donanımı ve uzman sağlık personelleriyle bölgedeki önemli bir ihtiyaca yanıt verecek.

Özlem Çerçioğlu: Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine eşit, ücretsiz ve kolay şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz de bu anlayışla hayata geçirilen önemli yatırımlarımızdan biri. Kentimize kazandırdığımız bu yatırımın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Atatürk Kent Meydanı’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine tüm halkımız davetlidir

Poliklinik, 26 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmete başlayacak. Detaylı bilgi ve randevu için vatandaşlar 0256 312 40 09 numaralı telefondan iletişime geçebilir.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN KENT GENELİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ SAĞLIK...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN KENT GENELİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ SAĞLIK YATIRIMLARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENİYOR. BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE KENTE KAZANDIRILAN NAZİLLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ, HİZMETE AÇILIYOR. MODERN MİMARİSİ, GÜÇLÜ TEKNİK ALTYAPISI VE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI GÖZETİLEREK PLANLANAN YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN POLİKLİNİĞİN AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AYDIN'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ KAPSAMINDA 24 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cidde'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü Kutlaması
2
Yıldırım Belediyesi'nden 'Bursa’nın Fethi' Minyatür Yarışması — 80 bin TL ödül
3
Dilovası’nda Diliskelesi Sahil Projesi İçin Çalışmalar Başlıyor
4
Geminbeli Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt Group’a Sivaslılardan Tepki
5
Trabzon'un Yeni Valisi Tahir Şahin Göreve Başladı
6
Ataşehir'de Sanat ve Spor Paneli — Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı Konuşacak
7
BTK Akademi: Çocuklara dijital okuryazarlık ve siber farkındalık kazandırıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları