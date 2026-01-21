Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 24 Ocak’ta Açılıyor — Aydın Büyükşehir’den Ücretsiz Sağlık Yatırımı

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 24 Ocak’ta açılıyor

Aydın Büyükşehir’den Nazilli’ye önemli sağlık yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde hayata geçirilen sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, modern mimarisi ve güçlü teknik altyapısıyla bölge halkına hizmet vermeye hazırlanıyor.

Polikliniğin açılışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da gerçekleştireceği toplu açılış töreni kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Tesis, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz hizmet verecek şekilde planlandı.

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Nazilli’nin yanı sıra çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların da ağız ve diş sağlığı hizmetlerine hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlayacak. Poliklinik, çağdaş tıbbi donanımı ve uzman sağlık personelleriyle bölgedeki önemli bir ihtiyaca yanıt verecek.

Özlem Çerçioğlu: Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine eşit, ücretsiz ve kolay şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz de bu anlayışla hayata geçirilen önemli yatırımlarımızdan biri. Kentimize kazandırdığımız bu yatırımın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Atatürk Kent Meydanı’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine tüm halkımız davetlidir

Poliklinik, 26 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmete başlayacak. Detaylı bilgi ve randevu için vatandaşlar 0256 312 40 09 numaralı telefondan iletişime geçebilir.

