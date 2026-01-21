Semih Özmeriç Güven Tazeledi: Aydın Şoförler Odası Sahada

Semih Özmeriç güven tazeledi, sahaya inerek çalışmalara başladı

Aydın Şoförler Odası’nın olağan genel kurulunda tek liste ile yeniden seçilen Semih Özmeriç, beşinci dönem çalışmalarına hızlı başladı. Seçim sonrası yönetimiyle birlikte ayağının tozuyla sahaya inen Özmeriç, şoför esnafının sıkıntı ve taleplerini doğrudan yerel yönetimlere iletme kararlılığıyla hareket etti.

Başkan Özmeriç ve yönetimi, ilk olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkini makamlarında ziyaret etti. Heyet, ziyaretlerde esnafa verilen destekler için teşekkür ederken, şoförlerin talep ve sıkıntılarını ayrıntılı şekilde paylaştı.

Ziyaretler sırasında işbirliği ve ortak akıl vurgusu ön plana çıktı. Semih Özmeriç ve yönetimi tebrikleri kabul ederken, karşılıklı destek ve koordinasyon mesajları verildi.

Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda yeniden başkanlığa seçilen Semih Özmeriç ve yönetimine görevlerinde başarılar dilendi.

Seçimin ardından oluşturulan yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Atilla Akgün, Okan Yalçın, Sabri Duru, Şakir Şahbaz, Orhan Korkmaz, Önder Eroğlu, Hakan Tire, Nuri Kahvecioğlu, Nahit Atan, Ümit Eşin ve Küçük İsmail Köker.

