Talas'ta yaşam alanlarına rekor ilgi: Ziyaretçi sayısı nüfusun 4,4 katı

Talas Belediyesi tesisleri 2025'te 751 bin 235 ziyaretçi ile ilçenin 171 bin 689 nüfusunun yaklaşık 4,4 katına ulaştı; Zincidere ve Ali Dağı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:00
Genel veriler

Talas Belediyesi'nin doğa, kültür, tarih ve sosyal yaşamı bir araya getiren tesisleri, 2025 yılında rekor düzeyde ilgi gördü. İlçenin 171 bin 689 kişilik nüfusuna karşılık, belediyeye ait tesisleri yıl boyunca 751 bin 235 kişi ziyaret etti. Bu rakam, Talas'ın kendi nüfusunun yaklaşık 4,4 katı ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını ortaya koydu.

Yeşil alanlar Talas'ın vitrini oldu

Doğayla buluşmak isteyenlerin ilk adresi olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, 374 bin 568 ziyaretçiyle listenin başında yer aldı. Ali Dağı Mesire Alanı ise 214 bin 947 kişiyle Talas'ın en çok tercih edilen ikinci yaşam alanı oldu. Sadece bu iki alan, ilçe nüfusunu tek başına geride bırakan bir ilgiye ulaştı.

Kültür ve tarih mekânlarına yoğun ilgi

Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, 2025 yılında 82 bin 316 ziyaretçiyi ağırladı. Su Medeniyetleri Galerisi ise 48 bin 202 ziyaretçiyle, Talas'ın kültürel zenginliğini yansıtan önemli duraklardan biri oldu.

Sosyal tesisler mahalle hayatını canlandırdı

Mahalle ölçeğinde sosyal yaşamı güçlendiren Kepez Mahallesi Sosyal Tesisi 19 bin 322 kişiyi; Mevlana Meydan Parkı Gün Evi 4 bin 587 kişiyi; Avşar Kültür Evi 4 bin 142 ziyaretçiyi; tarihi kimliğiyle öne çıkan Ali Saip Paşa Hamamı ise 3 bin 151 kişiyi misafir etti.

"Talas sadece yaşayanların değil, gelenlerin de şehri"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ortaya çıkan tablonun Talas'ın yaşam kalitesini ve marka değerini gösterdiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "171 bin nüfuslu bir ilçede, 750 bini aşan ziyaretçi sayısı; Talas'ın artık sadece bir yerleşim alanı değil, cazibe merkezi haline geldiğinin göstergesidir. Biz belediyeciliği; insanımıza huzur veren, misafirlerine değer katan bir yaşam anlayışı olarak görüyoruz. Doğamızla, kültürümüzle ve sosyal alanlarımızla Talas büyümeye devam edecek."

Talas modeli dikkat çekiyor

Talas Belediyesi'nin çevreye duyarlı, kültürü yaşatan ve sosyal hayatı güçlendiren yatırımları, ilçeyi Kayseri'nin yanı sıra bölge genelinde de ziyaret edilen ve örnek alınan bir şehir konumuna taşıyor.

