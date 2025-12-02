Aydın Valisi Yakup Canbolat Köşk’te Zeytinyağı Sıkım Tesislerini İnceledi

Aydın Valisi Yakup Canbolat Köşk’te zeytinyağı sıkım tesislerini inceledi

İnceleme gezisi ve vurgulanan öncelikler

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Köşk ilçesinde bulunan yerli gıda firmalarının zeytin ve zeytinyağı sıkım tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette; Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Tarım Müdürü Veysel Ali Ünal ve Aydın Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen de hazır bulundu.

Vali Canbolat, Baklaköy ve Başçayır Mahallerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerini yerinde inceleyerek işletme yetkililerinden bilgi aldı. İncelemeler sırasında tesislerin üretim hattı ve kalite uygulamaları değerlendirildi.

Canbolat, tesis incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yerli üretim, güçlü ekonomi ve istihdam için çalışan tüm işletmelerimize teşekkür ediyoruz. Bu tür tesisler, hem Aydın ekonomisini güçlendiriyor hem de bölgedeki istihdamı artırıyor" sözleriyle yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Vali Canbolat ayrıca, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kalite ve üretim standartlarının yükseltilmesinin hem ulusal hem de uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracağına vurgu yaptı ve yerli üretimin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Ziyaret, tesis çalışanlarıyla gerçekleştirilen sohbet ve üretim alanlarının incelenmesi ile son buldu. Vali Canbolat ile Kaymakam Taş, işletme yetkililerine işletmenin bölge ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle teşekkür etti.

VALİ CANBOLAT, KÖŞK’TE ZEYTİNYAĞI SIKIM İŞLETMELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU