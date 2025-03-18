Aydın ve Ordu'da Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın ve Ordu illerinde yapılan usulsüz yeşil reçeteli ilaç operasyonu kapsamında, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz şekilde reçete edilmesine yönelik başlattıkları çalışma neticesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, tıbbi sekreter A.B.K. (42), A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) ve iki başka genç, B.B.G. (26) ve S.G. (20), gözaltına alındı. Yetkililer, yakalanan şüphelilerin usulsüz reçete düzenleme faaliyetlerinin detaylarını araştırmaya devam ediyor.