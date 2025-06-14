Aydınlı Gazi Ferhat Akgül, Çocuklarının Sünnet Törenini Jandarma Günü'nde Gerçekleştirdi

Aydınlı Gazi, Sünnet Törenini Jandarma Günü'nde Düzenledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, oğulları için düzenlediği sünnet törenini, teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdi.

Neşeli Bir Tören

Ferhat Akgül, 7 yaşındaki oğlu Mithat ve 4 yaşındaki oğlu Murat'ın sünnet törenini jandarma konvoyu eşliğinde yaptı. Tören sırasında davetliler, ekip araçlarıyla birlikte şehirde bir tur atarak unutulmaz anlar yaşadı.

Vatandaşların İlgisi

Renkli görüntülerin oluştuğu bu özel günde, vatandaşlar da olayı ilgiyle izleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Bir Kahramanın Hikayesi

Gazi Akgül, gazetecilere verdiği bilgide, Mardin ve Bingöl'de terör örgütüne yönelik operasyonlar esnasında üç kez yaralandığını, uzun tedavi süreçlerinin ardından görevine döndüğünü belirtti. Mesleğini aynı heyecanla sürdürdüğünü vurgulayan Akgül, bu özel günde çocuklarının mutluluğunu ve jandarmanın yıl dönümünü kutlamanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, oğulları için düzenlediği sünnet törenini, teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, oğulları için düzenlediği sünnet törenini, teşkilatın 186'ncı kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdi.