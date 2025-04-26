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Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, deprem dayanıklılığı için vatandaşlara ücretsiz hizmet sunmaya başladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 00:37
Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Aydınlılara Taze Müjde: Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir hizmet başlattı. Ülkemiz deprem kuşağında yer alırken, yapıların dayanıklılığı konusundaki endişeler giderek artıyor.

Maraş depremlerinin ardından, olası afetlere karşı bilinçli olmak bir gereklilik olarak ön plana çıkıyor. Aydın'da yaşanacak bir depreme karşı hazırlıklar hızlandırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki vatandaşlara yönelik tamamen ücretsiz bir hizmet sunma kararı aldı.

Binam Ne Kadar Güvenli?

Aydın Büyükşehir Belediyesi, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek amacıyla proaktif çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda, kent genelindeki yapı stokunun güvenliğini değerlendirmek ve riskli binaları tespit etmek için önemli bir hizmet hayata geçirildi. Özellikle 2001 yılı öncesinde inşa edilmiş ve beş katın üzerinde olan binalara yönelik bu hizmet, bina sakinlerine evlerinin deprem güvenliğini bilimsel yöntemlerle öğrenme imkanı tanıyor.

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Evimizin Röntgeni Çekiliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu ücretsiz hizmette, binaların taşıyıcı sistemleri detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen testler arasında:

  • Karot Alma: Bina betonundan numune alınarak laboratuvar ortamında dayanımının ölçülmesi.
  • Beton Dayanımı Ölçümü: Yerinde veya laboratuvar ortamında betonun basınç dayanımının tespiti.
  • Demir Donatı Tespiti: Röntgen cihazları ile bina içindeki demir çubukların yerleşimi, çapları ve sayıları belirleniyor.
  • Rezonans Testleri: Binanın titreşim özellikleri incelenerek olası deprem senaryolarına karşı tepkisi analiz ediliyor.

Bu işlemler tamamlandığında, binanın depreme karşı dayanıklılığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Aydın Deprem Desteği Başvurusu

Aydın'da yaşayan ve binasının deprem dayanıklılığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, gerekli evraklarla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bizzat başvuru yapabilecektir.

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