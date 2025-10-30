Aydos Dergisi Mavera'da — Dost Bir Dergi: Aydos Etkinliği

Aydos Dergisi'nin 39. sayısı ve serüveni, Sıddık Ertaş ve Ulaş Konuk ile Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'ndaki Dost Bir Dergi: Aydos programında ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 00:16
Aydos Dergisi Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda Konuşuldu

Çarşamba Sohbetleri kapsamında 'Dost Bir Dergi: Aydos' programı düzenlendi

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi Aydosun yolculuğu, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda düzenlenen Dost Bir Dergi: Aydos etkinliğinde ele alındı. Programa Aydos Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, şair ve yazar Sıddık Ertaş ile yayın kurulu üyesi, şair ve yazar Ulaş Konuk katıldı. Etkinlik, vakfın düzenlediği Çarşamba Sohbetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Ertaş, derginin serüvenini anlatırken İstanbul ve Sultanbeyli yıllarına ilişkin anılarını paylaştı. İstanbul'a 19 yaşında geldiğini ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim görmeye başladığını söyleyen Ertaş, Sultanbeyli'ye 1989 yılında yerleştiğini, o dönemin bölge için adeta bir köy olduğunu ve zamanla yaşanan fiziksel ve kültürel dönüşümü gözlemlediğini aktardı.

Yazı hayatına Düş Çınarı, Kardelen ve Birnokta dergilerinde başladığını belirten Ertaş, Sultanbeyli'deki edebiyat atölyelerinin ve Aydos Şiir Akşamlarının, daha sonra uluslararası düzeye taşınan İstanbulensis Şiir Festivali'ne uzanan bir süreç yarattığını ifade etti.

Ertaş, dergi ve gençlik üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Dergiler kültürel dönüşümde çok önemli bir rol oynuyor". Derginin başlangıçta atölye katılımcılarına hizmet ettiğini, zamanla usta şairlerin katılımıyla ulusal bir dergi konumuna yükseldiğini ve bugün 39. sayıya ulaştıklarını söyledi. Ertaş, edebiyatı sadece estetik değil, etik bir değer olarak gördüklerini ve gençlerin bu toprakların sesi olmasının amaçları arasında olduğunu vurguladı.

Günümüzde edebiyatçılarda gözlemlediği bir eğilime de dikkat çeken Ertaş, genç yazarlara ilişkin beklentisini özetledi: Egosu düşük, kendisini değil, ürettiği metinleri yüksek olan gençlere ihtiyacımız var.

Aydos Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Ulaş Konuk ise edebiyatla erken yaşta tanıştığını, yazma hevesi ve önemli dergileri takip etmesinin kendisine ivme kazandırdığını söyledi. Konuk, Sultanbeyli'de öğretmen olarak göreve başlamasının ve Sıddık Ertaş ile tanışmasının edebiyat yolculuğunda belirleyici olduğunu belirtti.

Konuk, dergiciliğin düşünce hayatındaki yerine dair şu değerlendirmeyi paylaştı: Türk dergiciliği son 1,5 asırlık süreçte önemli bir mektep işlevi görmüştür. Dergiciliğin, gençlerin kendilerini bulmalarında ve usta-çırak ilişkisinin sürmesinde merkezi bir rol oynadığını ifade ederek, Aydos'un da bu geleneği temsil ettiğini kaydetti.

Konuk, Aydos'u özellikle gençler için bir imkan alanı olarak gördüklerini belirterek, genç nüfusun potansiyelini edebiyat yoluyla doğru kanallara yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Gençlerin şiddete değil şiire yönelmesinin önemine vurgu yapan Konuk, Aydos'un desteklenmesi gerektiğini şu sözlerle özetledi: Aydos, omuz verilmeyi fazlasıyla hak eden bir dergidir.

Program, katılımcıların soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

