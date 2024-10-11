Ayhan Bora Kaplan Davasında İddianame Açıklandı

Davada Cezalar Belirlendi

Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü hakkında açılan davada, sanıklara istenen cezalar netleşti. Örgüt kurucusu olan Kaplan ile yöneticisi Fethi Koyuncu için 1 kez müebbet hapis ve 150 yıl 6 ay kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmada Yaşananlar

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Savcı, esas hakkındaki görüşünü dile getirerek, Bora Kaplan'ın suç örgütünün kurucusu olduğunu ve Koyuncu'nun örgüt yöneticisi olarak hareket ettiğini vurguladı.

Savcı, Kaplan ve Koyuncu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti ve ayrıca bu sanıklara çeşitli suçlardan toplamda 150 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Diğer Sanıklar Hakkında Talepler

İddianamede yer alan diğer sanıklar için de hapis cezaları istendi. Örneğin, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin gibi sanıkların da silahlı suç örgütüne üye olma suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, 4 sanık için örgüte yardım etmekten 6 yıl hapis, 16 sanık için ise beraat talepleri gündeme geldi.

Geçmişe Dönük Soruşturma Süreci

Soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelen müşteki Erkan D.'nin şikayeti üzerine başlatıldı. Hazırlanan iddianamede 12 müşteki ve 61 sanık yer aldı. İddianameye göre Kaplan'ın talimatı ile çeşitli cinayetler ve yaralama eylemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, müştekilerden bazıları işkenceye uğradı, alıkonulma olayları yaşandı ve gasp eylemleri gerçekleştirildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.