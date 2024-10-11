DOLAR
34,29 -0,37%
EURO
37,51 0,01%
ALTIN
2.908,13 -0,74%
BITCOIN
2.097.902,11 -2,44%

Ayhan Bora Kaplan Davasında İddianame Açıklandı

Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun aralarında bulunduğu sanıklar için ağır cezalar talep edildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:26
Ayhan Bora Kaplan Davasında İddianame Açıklandı

Davada Cezalar Belirlendi

Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü hakkında açılan davada, sanıklara istenen cezalar netleşti. Örgüt kurucusu olan Kaplan ile yöneticisi Fethi Koyuncu için 1 kez müebbet hapis ve 150 yıl 6 ay kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşmada Yaşananlar

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Savcı, esas hakkındaki görüşünü dile getirerek, Bora Kaplan'ın suç örgütünün kurucusu olduğunu ve Koyuncu'nun örgüt yöneticisi olarak hareket ettiğini vurguladı.

Savcı, Kaplan ve Koyuncu için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti ve ayrıca bu sanıklara çeşitli suçlardan toplamda 150 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Diğer Sanıklar Hakkında Talepler

İddianamede yer alan diğer sanıklar için de hapis cezaları istendi. Örneğin, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin gibi sanıkların da silahlı suç örgütüne üye olma suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, 4 sanık için örgüte yardım etmekten 6 yıl hapis, 16 sanık için ise beraat talepleri gündeme geldi.

Geçmişe Dönük Soruşturma Süreci

Soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelen müşteki Erkan D.'nin şikayeti üzerine başlatıldı. Hazırlanan iddianamede 12 müşteki ve 61 sanık yer aldı. İddianameye göre Kaplan'ın talimatı ile çeşitli cinayetler ve yaralama eylemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, müştekilerden bazıları işkenceye uğradı, alıkonulma olayları yaşandı ve gasp eylemleri gerçekleştirildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den UNIFIL'e Destek Çağrısı
2
Son 13 Yılın En Parlak Kuyruklu Yıldızı: Tsuchinshan-ATLAS
3
Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem: Bartın Valiliği'nden Açıklama
4
BM: 4.4 Milyon Devletsiz Birey Tespit Edildi
5
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'yi Ziyaret Edecek
6
Baltık Denizi'nde Yangın Çıkan Petrol Tankerinde Acil Kurtarma Operasyonu
7
Modi: Çatışmaların Çözümünde Diyalog ve Diplomasi Önemli

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek