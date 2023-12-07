Aylar sonra bir ilk: Motorine indirim geldi!

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına yansıdı. Kaynaklarından alınan bilgiye göre, 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren motorin litre fiyatında 1 lira 34 kuruşluk bir indirim uygulandı. Benzin fiyatlarında ise değişiklik olacağına dair bir bildiri yok.

Yeni fiyatlarla birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 36,30 liraya, Ankara'da 36,92 liraya, İzmir'de ise 37,13 liraya düştü. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 34,58 lira, Ankara'da 35,26 lira, İzmir'de 35,40 lira seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, coğrafi konum, ilçe ve bayi farklarına göre değişiklik gösterebililiyor.