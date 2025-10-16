Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, faizsiz ve peşinatsız araç finansmanı başlattı. Aylık taksitler 3.333 TL'den başlayarak farklı fon paketleriyle araç sahibi olma imkanı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:08
Otomobil fiyatları ve taşıt kredisi faizlerinin rekor seviyelere ulaştığı dönemde, milyonlarca vatandaşın araç sahibi olma umudunu canlı tutacak bir adım atıldı. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, faizsiz ve peşinatsız araç finansman desteğini duyurdu. Program, peşinat biriktirmekte zorlanan ve bankalardaki yüksek faiz yükünden dolayı araç alamayan tüketicilere yeni bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Faiz ve peşinat yükü olmadan nasıl işlem yapılıyor?

Yeni model, geleneksel banka kredilerinden farklı olarak bir tasarruf finansmanı mantığıyla çalışıyor. Katılımcılar düzenli ödemelerle tasarruf grupları oluşturuyor; araç teslimatı, yapılacak çekilişler veya ödeme performanslarına göre belirleniyor. Sistemde faiz yerine bir defaya mahsus alınan hizmet bedeli (organizasyon ücreti) bulunuyor. Tabloya yansıyan Fon Bedeli ile Toplam Ödeme arasındaki fark bu hizmet bedelini gösteriyor.

Sinpaş Yapı Tasarruf Örnek Taksit Tablosu

500.000 TL'lik Fon Desteği: Aylık 3.333 TL sabit taksit ile, toplamda 550.000 TL geri ödeme.

1 Milyon TL'lik Fon Desteği: Aylık 6.666 TL taksitle, toplamda 1.100.000 TL ödeme imkanı.

2 Milyon TL'lik Fon Desteği: Aylık 13.333 TL taksitle, toplam geri ödeme 2.200.000 TL.

2.8 Milyon TL'lik Fon Desteği: Aylık 18.666 TL ödeme ile toplam 3.080.000 TL geri ödeme planı.

Bu model, özellikle belirli bir birikimi olmayan ancak düzenli gelirle taksit ödeyebilecekler için alternatif bir yol sunuyor. Katılımcılar, oluşturulan gruplar içinde sıralama ve çekilişlerle araç teslimatı alırken, sisteme ilişkin maliyeti hizmet bedeli belirliyor. Banka kredilerindeki faiz yükünden kaçınmak isteyen tüketiciler için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın sunduğu paketler, farklı bütçelere hitap eden esnek seçenekler içeriyor. Katılmak isteyenlerin koşullar ve detaylar için doğrudan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile iletişime geçmeleri öneriliyor.

