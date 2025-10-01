Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı

Aksaray'da Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi toplandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aksaray'da partisinin Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongre, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlendi; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nazlıaka, kongrede yaptığı konuşmada, çok zorlu ve tarihi bir dönemeçte kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Böyle bir süreçte partililer olarak birbirlerine her zamankinden daha fazla kenetlenmeleri ve güvenmeleri gerektiğini ifade eden Nazlıaka, "Yan yana, omuz omuza mücadele etmeliyiz. Burada sadece bir kongre yapmıyoruz. Aksaray'ın ve Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım atıyoruz. CHP olarak hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi ve eşitlik için mücadelemizi hep beraber yükseltiyoruz." dedi.

Nazlıaka, sadece yönetim için değil karanlıktan aydınlığa çıkmak için bir arada olduklarını dile getirdi.

"Bizler korkmayanlarız, susmayanlarız ve sinmeyenleriz"

CHP'nin yasaklara boyun eğmediğini söyleyen Nazlıaka, şunları kaydetti: "Bizler korkmayanlarız, susmayanlarız ve sinmeyenleriz. Halkın sesine ses katmak isteyenleriz. Bizim kongrelerimiz aslında tam bir demokrasi şenliği içerisinde gerçekleşir. Bu kongrelerde dayanışmayı ve direncimizi daha da güçlendiriyoruz. Kongrelerimizle iktidar yolculuğumuzda adımlarımızı hızlandırıyoruz. Kararlılığımızı ve cesaretimizi daha da perçinliyoruz. Birbirimize olan güvenlerimizi tazeliyoruz. İşte bu yüzden kongrelerimiz demokrasi şölenleri. Bu kongre muhalefetteyken yaptığımız son kongredir, sizlere bunun müjdesini veriyorum. Bundan sonra yolumuz ve yönümüz iktidardır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka (sol 2), Aksaray'da partisinin Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'ne katıldı.