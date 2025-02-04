AYM Başkanı Kadir Özkaya, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

AYM Başkanı Kadir Özkaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Oylama, bu yıl önemli anların ve duygusal anların öne çıktığı fotoğrafları belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Özkaya'nın bu etkinliğe katılımı, medya ve adalet arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Oylama süreci, Anadolu Ajansı tarafından önceden belirlenen çarpıcı fotoğrafların halk oylaması ile belirleneceği bir platform sağladı. AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın katılımıyla etkinliğin prestiji arttı ve daha geniş bir kitleye ulaştı.

Bu tür etkinliklerin, sanatı, özgürlüğü ve toplumun kültürel yaşamını desteklemede önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.