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Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Danıştay, yemek kartı ödemelerinin 'ayni yardım' olarak değerlendirilmesine karar vererek SGK prim kesintisini kaldırdı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:47
Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Milyonlarca Çalışana Müjde: 'Ayni Yardım' Hamlesi

Yemek kartıyla yapılan ödemeler artık 'ayni yardım' statüsünde değerlendirilecek ve SGK primi kesintisi yapılmayacak. Uzun süredir yemek kartı kullanan çalışanlar, bu önemli değişikliğin etkilerini merakla bekliyordu. Nihayet, Danıştay tarafından alınan karar, çalışanların beklediği müjdeli haberi oluşturdu.

Ücretsiz ve Kesintisiz Yardım

Danıştay'ın emsal niteliğindeki bu karar, yemek kartıyla alınan tüm yardımların kesintisiz bir şekilde çalışana ulaşmasını sağlayacak. Yani işvereninizin sağladığı yemek kartı yardımı, artık hiçbir kesinti olmadan cebinize girecek. Bu özellikle asgari ücretli ve düşük gelirli çalışanlar için büyük bir nefes alma alanı sunacak.

Vergi Avantajları Devam Edecek

Kararın sağladığı avantajlar bununla sınırlı değil. Yemek kartları için günlük 240 TL'ye kadar süregelen gelir vergisi muafiyeti de yürürlükte kalmaya devam edecek. Bu sayede işçiler, daha yüksek net yemek yardımı alacak ve istedikleri lokanta veya markette harcama yapma özgürlüğüne sahip olacaklar. Ancak dikkat! Kartlar yalnızca yemek ve tüketime hazır gıda alımında kullanılabilecek.

Yemek Kartları Alışverişlerde Kullanılmayacak mı?

Danıştay, çalışma hayatının güncel koşullarını değerlendirerek yemek kartlarının ayni yemek ve beslenme yardımı niteliğini koruduğunu belirtti. Kartların kapalı devre çalışma yapısı ve faturalı hizmet olmasından dolayı, market gibi diğer gıda işletmelerinde kullanılmasının yardımın ayni niteliğini ortadan kaldırmayacağı ifade edildi. Bu durumda yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyeti resmen tescillenmiş oldu.

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