Ayşe Kulin'e 54. Orhan Kemal Roman Armağanı Takdim Edildi

54. Orhan Kemal Roman Armağanı Ayşe Kulin'e Verildi

'54. Orhan Kemal Roman Armağanı', yazar Ayşe Kulin'e, son romanı ve tüm eserleri göz önünde bulundurularak takdim edildi. Eserleriyle Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan Orhan Kemal, vefatının 55. yılında, ailesi ve dostları tarafından Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

Programda Öne Çıkanlar

Gazeteci yazar Mazlum Vesek'in sunuculuğu yaptığı etkinlikte, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, armağan sayesinde tanıştığı değerli yazarlarla ilgili duygularını paylaştı. Ayrıca, armağanın geçmişteki ve bugünkü seçici kurul üyelerine teşekkür etti.

Bu yılki seçici kurulda Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Günay Erol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Kemal Varol ve Kemali Öğütçü yer aldı. Öğütçü, Kulin'in eserlerinde aydınlanma çizgisini benimseyerek seçildiğini vurguladı.

Ayşe Kulin'in Duyguları

Ödül sahibi Ayşe Kulin, Orhan Kemal ile birçok benzerliğinin olduğunu belirterek, "Orhan Kemal benim gibi başak burcu ve dört çocuğu var. Ben de onun gibi edebiyatın her yönüyle ilgilendim" dedi. Kulin, gençken dans etmeyi ve eğlenmeyi çok sevdiğini, ancak buna zaman ayıramadığını ifade etti, ardından "Biriktirdiğim tecrübeler kalemimden döküldü" diye ekledi.

Ödül Sırasındaki Duygusal Anlar

Kulin, "60'lı yaşlarımdan sonra hayatımın en iyi dönemine girdim. İlk kitabımla 'Haldun Taner Öykü Ödülü''nü kazanmıştım. Şimdi Orhan Kemal Roman Armağanını almak beni gururlandırıyor" diyerek teşekkürlerini iletti.

Anma Töreni ve Konuşmalar

Programa katılan oyuncu Nur Sürer, çocukken kütüphaneden ödünç aldığı Orhan Kemal kitaplarını okuduğunu söyledi. İlk sinema deneyimini de Orhan Kemal'in eserinden uyarlanan 'Avare Mustafa' filmi ile yaşadığını vurguladı. Sonrasında, Orhan Kemal'in eserlerinden istinaden Tahir Şilkan 'Orhan Kemal'in Boyun Eğmeyen Kadınları', Çimen Erkol 'Orhan Kemal'e Yolculuk', Ufuk Uras 'Komşum Orhan Kemal' ve Selçuk Erez 'Orhan Kemal'den Ayşe Kulin'e' başlıklı konuşmalar yapıldı.

"54. Orhan Kemal Roman Armağanı", son romanı ve tüm eserleri göz önünde bulundurularak, yazar Ayşe Kulin'e takdim edildi. Eserleriyle çağdaş Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Orhan Kemal vefatının 55. yılında, ailesi ve arkadaşları tarafından Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda anıldı.

"54. Orhan Kemal Roman Armağanı", son romanı ve tüm eserleri göz önünde bulundurularak, yazar Ayşe Kulin'e takdim edildi. Eserleriyle çağdaş Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Orhan Kemal vefatının 55. yılında, ailesi ve arkadaşları tarafından Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda anıldı.