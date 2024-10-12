Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Töreni Düzenlendi

Ayşenur Ezgi Eygi Anma Programı Didim'de Gerçekleştirildi

İsrail askerleri tarafından işgal altında bulunan Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen anma programıyla anıldı. Aydın Sivil Dayanışma Platformu tarafından organize edilen etkinlik, Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Önemli Konuşmalar

Programa, Cihannüma Derneği Genel Başkan Vekili Cavit Tatlı ile aktivist ve araştırmacı yazar Sibel Eraslan konuşmacı olarak katıldı. Tatlı, Eygi'nin gerçekleştirdiği çalışmaların ve attığı adımların önemine vurgu yaptı. “Bu salonda çocuklarımız var. Bizim çözemediğimiz şeyleri belki onlar çözecek ama o güne kalmadan Rabb'im inşallah çözüldüğünü görmeyi bize nasip eylesin.” diyerek duygusal bir mesaj verdi.

Eraslan ise Eygi’nin insanlığa ilham verdiğini ifade ederek, “Bana bile bir düzen verdi Ayşenur. Bir güç, cesaret verdi. Yeni doğan bebeklere Ayşenur ismini veriyorlar.” şeklinde konuştu. Eygi'nin adını taşıyan çocukların sayısının arttığını belirterek, bu durumun onun bıraktığı mirasın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Katılımcılar ve Dualar

Düzenlenen programa, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi de katıldı. Anma etkinliğinde, Eygi ve tüm şehitler için dualar edildi.