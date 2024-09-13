Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi İzmir'e Geldi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Ulaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi. Cenaze, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı.

Tören Detayları

Törende, Eygi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, polis mangası tarafından saygıyla taşındı. Havalimanında gerçekleştirilen törende yer alan önemli isimler arasında Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, kuzeni Şerif Sarper Eygi, İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu gibi isimler yer aldı.

Dua ve Son İşlemler

İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, naaşın başında dua ederek son görevini yerine getirdi. Cenaze, polis mangası tarafından cenaze aracına taşındıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eygi'nin Ölümü ve Temasları

İsrail askerleri, Batı Şeria'da barışçıl bir gösteride katılımcılara ateş açtı. Filistinlilere destek için gösteride bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralanmış ve 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin naaşı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yürütülen işlemler sonrasında Tel Aviv'den Bakü'ye götürülmüştü.

Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin gönüllüsü olan Eygi, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie ile aynı harekete mensup bir aktivistti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.