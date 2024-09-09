Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı Türkiye'ye Getiriliyor

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye geri getirilmesi için yürütülen süreç hakkında bilgi verdi.

Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişlerin İsrail tarafından kapatılması sebebiyle, cenazenin aile talebi doğrultusunda uçakla doğrudan Türkiye'ye ulaştırılması seçeneğini değerlendiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Mesaj ve Koordinasyon Çalışmaları

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, sürecin hızlanması için yerel yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Ayrıca, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu da Eygi'nin aile üyelerinin Türkiye'ye ulaşabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyor.

Cenazenin, Eygi'nin ailesinin isteği üzerine Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

Eygi'nin hayatı ve ölümü

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistinlilerin haklarını savunan dayanışma organizasyonlarında aktif rol alıyordu. 6 Eylül'de, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl bir gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak ağır yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Washington Üniversitesi'nde psikoloji ve Orta Doğu dilleri okuyan Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsüydü. Bu hareketin bir diğer üyesi, 2003 yılında İsrail'in bir buldozeri tarafından ezilerek öldürülen Rachel Corrie'dir. Eygi'nin ölümü, hem yerel hem de uluslararası alanda büyük bir tepki ve protesto çağrısına yol açtı.

Antalya doğumlu olan Eygi, ailesiyle birlikte bir yaşındayken Seattle'a taşındı.