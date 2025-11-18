Ayvacık’ta Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Ayvacık Kaymakamlığı koordinesinde, Emniyet ekipleri 9 okul, 14 servis aracı ve çevredeki işletmeleri denetledi; kontroller aralıklarla sürecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:15
Ayvacık’ta Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Ayvacık’ta Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Ayvacık Kaymakamlığı koordinesinde Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve okul servislerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetim Ayrıntıları

Uygulama, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması kapsamında, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 2 ekip ve 4 personel ile gerçekleştirildi.

Denetimlerde Ayvacık ilçe merkezindeki 9 okul ve çevresinde; 14 okul servis aracı, okul çevresindeki 2 park ve bahçe, 2 kafeterya ile 2 market ve büfe kontrol edildi.

Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için denetimlere aralıklarla devam edileceği belirtildi.

AYVACIK KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE AYVACIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL...

AYVACIK KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE AYVACIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÇEVRELERİNDE VE OKUL SERVİSLERİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AYVACIK KAYMAKAMLIĞI KOORDİNESİNDE AYVACIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da yasak ilişki kavgası: İç çamaşırlı şahıs sokakta bıçaklanarak öldü
2
90 Yaşındaki İlhan Akbıyık Çöplüğü 15 Temmuz Şehitleri Fidanlığı'na Dönüştürdü
3
Yenice'de Yavru Ayı İlçe Merkezine İndi
4
Serik'te Kardeşlerin 'Aynı Gün' Düğünü: Musa ve Raşit Aynı Yaştaki Gelinlerle Evlendi
5
Elazığ'da Kayıp 75 Yaşındaki Şevki Kurnaz İçin 80 Kişilik Ekip Seferber
6
Eskişehir'de 'Maden ve Nadir Toprak Elementleri' Konferansı
7
Darıca'da KİGEM: Anneler Kursta, Çocuklar Aynı Çatı Altında Eğitim Alıyor

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları