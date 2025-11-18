Ayvacık’ta Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Ayvacık Kaymakamlığı koordinesinde Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve okul servislerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetim Ayrıntıları

Uygulama, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması kapsamında, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 2 ekip ve 4 personel ile gerçekleştirildi.

Denetimlerde Ayvacık ilçe merkezindeki 9 okul ve çevresinde; 14 okul servis aracı, okul çevresindeki 2 park ve bahçe, 2 kafeterya ile 2 market ve büfe kontrol edildi.

Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için denetimlere aralıklarla devam edileceği belirtildi.

