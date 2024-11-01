Ayvalık Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Ayvalık Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarımı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, sahil güvenlik ekipleri tarafından 143 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Faaliyeti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine, hızlıca bölgeye botlarını yönlendirdi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup olarak kurtarıldı. Düzensiz Göçmenlerin Tespiti

Sahil güvenlik ekipleri, mobil radar sistemi "MORAD-12" aracılığıyla Ayvalık açıklarındaki düzensiz göçmenleri tespit etti. "KB-115", "TCSG-28" ve "KB-40" adındaki güvenlik botları, bölgeye ulaşarak toplam 143 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yardım ve Teslim İşlemleri

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere acil yardım kapsamında yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme sağlandı. Bu göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtiliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 143 göçmen yakalandı.