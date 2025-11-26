Ayvalık'ta 38 Saatlik Arama Kurtarma ve İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı

Eğitimde temel ilk yardım, afet bilgisi ve uygulamalı arama-kurtarma

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 38 saatlik eğitimlerde; temel ilk yardım, afet bilgisi, afet psikolojisi, arama-kurtarma teknikleri, yangın söndürme gibi başlıklarda kapsamlı ve uygulamalı dersler verildi.

Ayvalık Kent Konseyi ve AYKUT (Ayvalık Afet Arama Kurtarma Ekibi) iş birliğiyle düzenlenen Arama Kurtarma ve Temel İlk Yardım Eğitimleri başarıyla tamamlandı. Toplam 38 saatlik eğitim programını bitiren üçüncü dönem kursiyerlerine sertifikaları, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, afetlere hazırlığın önemini hatırlatarak; maçlarının, vatandaşların temel ilk yardım ve temel arama-kurtarma konularında bilinçlendirerek, hem kendilerine hem de çevrelerine faydalı bireyler olmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Mesut Ergin, afetlere dayanıklı bir kentin ancak eğitimli ve hazır bir toplumla mümkün olduğunu vurgulayarak, "Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne, Ayvalık İtfaiyesi’ne ve gönüllü eğitmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayvalık’ı afetlere karşı daha donanımlı ve güvenli bir kent haline getirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.

