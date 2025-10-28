Azdavay'da Sonbahar Şöleni: Saray Şelalesi Renklerle Büyülüyor

Küre Dağları Milli Parkı'nda doğa ve fotoğraf tutkunları için ideal rota

Kastamonu'nun doğal zenginlikleriyle tanınan Azdavay ilçesindeki Saray Şelalesi, sonbaharın canlı tonlarıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Saray köyü sınırlarında yer alan şelale ve çevresindeki ormanlar, yeşil, sarı ve kahverenginin uyumuyla mevsimin benzersiz manzaralarını sunuyor.

Şelale, Küre Dağları Milli Parkı kapsamında bulunuyor ve doğa ile fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor.

Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) Başkanı Ferhat Salur, AA muhabirine, sonbaharın görsel şöleninin tüm güzelliğiyle sürdüğünü belirterek: "Sonbaharda özellikle bu aylarda burası çok güzel oluyor. Ziyaretçilerine muhteşem bir görsel şölen yaşatıyor. Bizler de arkadaşlarımızla burayı görmek için gezi düzenledik." dedi.

Şelale ve çevresindeki sonbahar renkleri, havadan da görüntülendi.

