Azerbaycan, 2030'a Kadar Doğal Gaz İhracatını 8 Milyar Metreküp Artırmayı Hedefliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2024'te 25 milyar metreküp doğal gaz ihracatında bulunacaklarını ve bu rakamı 2030 yılına kadar 8 milyar metreküp artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Aliyev, 30. Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı ile 13. Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarı bağlamında düzenlenen Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuştu. Enerji projelerinin Azerbaycan'ın Avrasya'daki konumunu güçlendirdiğine dikkat çekerek, "Hazar Denizi'ni Karadeniz ve Akdeniz ile birleştiren stratejik boru hatlarını inşa ettik. Bu projelerin en önemlisi, Azerbaycan'ın deniz yataklarından İtalya kıyılarına kadar uzanan 3 bin 600 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'dur." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın enerji güvenliği alanında yapılan yatırımların küresel jeopolitik önemini artırdığı vurgusunu yaparak, enerji sektörünün gelecekte birçok ülkenin enerji güvenliğinde kritik rol oynayacağını ifade etti.

Enerji sektöründeki ilerlemelerin yalnızca Azerbaycan'a değil, çevre ülkelerine de katkı sağladığını belirten Aliyev, "Geçtiğimiz yıl doğal gaz ihracatımız 25 milyar metreküpe ulaştı. Üretimi artırmak istiyoruz çünkü sözleşmeler imzalandı ve süreç devam ediyor. Her şey plana uygun ilerlerse, 2030'a kadar doğal gaz ihracatımızı 8 milyar metreküp artıracağız ve bunu dış pazarlara sunacağız." dedi.

Aliyev ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinerek, 2030 yılına kadar toplamda 6,5 gigavat üretim kapasitesine ulaşmayı planladıklarını, bunun ülkenin toplam enerji üretiminin %35'inden fazlasını oluşturacağını belirtti. Aliyev, >"Azerbaycan'ın yeşil enerji gündemi oldukça iddialı. Petrol ve gaz açısından zengin bir ülkenin, yabancı yatırımcılarla birlikte yeşil enerjiye yatırım yapması sorumluluğumuzu göstermektedir. Artan elektrik talebimizi yenilenebilir enerjiden karşılayacağız."

Etkinliğin açılışında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajı okudu. Aliyev ve Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) standını da ziyaret etti. Fuarda toplamda 39 ülkeden 267 şirket yer alıyor ve etkinliğin 4 Haziran'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30. Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı ile 13. Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarını kapsayan Bakü Enerji Haftası'nın açılışına katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30. Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı ile 13. Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarını kapsayan Bakü Enerji Haftası'nın açılışına katıldı.