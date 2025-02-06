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Azerbaycan, Bakü'deki 'Rus Evi'ni Kapatma Kararı Aldı

Azerbaycan, Bakü'deki 'Rus Evi'ni kapatma kararı alarak Rusya'ya nota gönderdi. Merkezin yasal durumu tartışma konusu oldu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:34
Azerbaycan, Bakü'deki 'Rus Evi'ni Kapatma Kararı Aldı

Azerbaycan, Bakü'deki 'Rus Evi'ni Kapatma Kararı Aldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Bakü'de faaliyet gösteren ve halk arasında 'Rus Evi' olarak bilinen Rusya Kültür Merkezi'nin faaliyetinin sonlandırıldığını duyurdu.

Hacızade, yazılı açıklamasında Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajans'ın (Rossotrudniçestvo) Azerbaycan temsilcisi olan bu merkezinin ülke mevzuatına aykırı olarak kayıtlı olmadığını vurguladı.

Bakanlık sözcüsü, böyle kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin ulusal mevzuat, ülkeler arası mütekabiliyet ilkesi ve ikili anlaşmalar çerçevesinde düzenlendiğini hatırlattı. Bu noktada Rus Evi'nin faaliyetlerine son verilmesine dair notanın Rusya’ya gönderildiği bildirildi.

Ayrıca, Azerbaycan basınında 'Rus Evi'nin aslında kültürel amaçlarının ötesinde casusluk faaliyetleri için kullanıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

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