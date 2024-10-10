Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İklim Değişikliği İçin İşbirliği Çağrısı

Toplumsal Dayanışma ve Destek Çağrısı

Aliyev, mesajında, iklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkilediğini, özellikle gelişmekte olan küçük ada devletlerinin daha savunmasız olduğunu belirtti. Ayrıca, iklim finansmanın artırılması ve zararlı etkilerinin azaltılması adına ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.