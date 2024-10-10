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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İklim Değişikliği İçin İşbirliği Çağrısı

Aliyev, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliği çağrısında bulundu ve COP 29'ya ev sahipliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:50
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İklim Değişikliği İçin İşbirliği Çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İşbirliği Çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çekerek uluslararası işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. "Sizleri insanlık adına yapıcı ve iyi niyetle işbirliği yapmaya çağırıyorum,"

Küresel Isınma ve Sorumluluklar

Aliyev, küresel ısınmanın sorumlusunu belirlemeye çalışmanın zaman kaybı olduğunu belirterek, "Küresel ısınmanın sorumlusunun kim olduğunu bulmaya çalışarak zaman kaybetmeye hakkımız yok,"

Pre-COP 29 Etkinliği

Bakü'de gerçekleşen "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek"

Yeşil Enerji Yatırımları

Azerbaycan’ın doğalgaz ve petrol gelirlerini "yeşil enerji""Küresel iklim eylemini desteklemek için COP 29'a ev sahipliği yapmaya adayız,"

Toplumsal Dayanışma ve Destek Çağrısı

Aliyev, mesajında, iklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkilediğini, özellikle gelişmekte olan küçük ada devletlerinin daha savunmasız olduğunu belirtti. Ayrıca, iklim finansmanın artırılması ve zararlı etkilerinin azaltılması adına ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.

Etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği ve zarar gören ülkelerin desteklenmesi

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM)...

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ​​​​​​Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM)...

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ​​​​​​Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM)...

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ​​​​​​Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM)...

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ​​​​​​Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM)...

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ​​​​​​Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM)...

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ​​​​​​Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM)...

Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ​​​​​​Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

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