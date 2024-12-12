İsrail Ordusunun Balata Mülteci Kampı'na Baskınında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Balata Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Önlenen yaralanmalar da dahil olmak üzere, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, Nablus'ta gerçek mermiyle göğsünden yaralanan bir Filistinlinin hastaneye nakledildiğini ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Ayrıca, İsrail askerleri tarafından darp edilen yaşlı bir kadın ve bir adamın da aralarında bulunduğu toplam 3 yaralının daha hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Baskın Detayları

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Bu tip saldırılarda 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ölen Filistinlilerin sayısı 810'a yükselmiştir.