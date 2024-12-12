Almanya'da Erken Seçimler: İstikrarsızlığı Sonlandırma Fırsatı

Almanya'da 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçimler, ülke genelinde üç yıllık istikrarsızlığın ve belirsizliğin sona erme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Berlin Araştırma Direktörü M. Erkut Ayvaz tarafından kaleme alınan bir makaleye göre, bu seçimler, federal düzlemdeki siyasi belirsizlikleri sonlandırma potansiyeli taşıyor.

Seçim Tarihi ve Süreç

Makaleye göre, 16 Aralık'ta yapılacak güven oylaması ile erken seçimlerin yolu açılacak. Şansölye Olaf Scholz, 15 Ocak 2025'te güvenoyu talebinde bulunacağını ve olumsuz bir sonuç alması halinde 23 Şubat 2025’te erken seçimlere gidileceğini ifade etti.

Üçlü Koalisyonun Sonu

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratik Parti (FDP)’den oluşan üçlü koalisyon, 8 Aralık 2021’de göreve başlamıştı. Ancak, bu koalisyonun dağılması süreci, 6 Kasım 2024'te FDP'nin koalisyondan ayrılmasıyla hızlandı. Bu tarihteki siyasi kriz, Scholz'un meclisteki çoğunluğunu kaybetmesine neden oldu.

Güvenoyu ve Anayasa

Alman Anayasası çerçevesinde, hükümetin sonlandırılmasında önemli yetkiler, görevdeki şansölyeye tanınmıştır. Şansölye, Federal Meclis'ten alınacak güvenoyunun yeterli çoğunluğu alamaması durumunda, Anayasa'nın 68. maddesi gereğince cumhurbaşkanına fesih önerisinde bulunabilir. Şansölyenin bu yükümlülüğü, onun siyasi pozisyonunu pekiştiriyor.

Seçim Kampanyası Gündemi

Seçim sürecinde, partilerin Alman ekonomisindeki olumsuz durumla ilgili çözüm önerileri, koalisyon hükümetinin başarısızlıkları ve Ukrayna'daki savaşın etkileri öne çıkacak. Ayrıca, aşırı sağcı ve popülist söylemlerinin de seçim kampanyalarında sıkça yer bulması beklentiler arasında.

Koalisyon İhtimalleri

Seçim sonrası koalisyon olasılıkları üzerinde de yoğun tartışmalar yaşanacak. Anketlerde CDU/CSU %32-33, AfD %18-19 ile öne çıkıyor, SPD ise %15 ile üçüncü sırada yer alıyor. Seçimler sonrası, büyük koalisyon hükümeti veya CDU/CSU-Yeşiller koalisyonu gibi alternatiflerin gündeme gelmesi muhtemel.

ABD-Almanya İlişkileri

Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasıyla birlikte, ABD ve Almanya arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Bu durum, seçim sürecinde partilerin stratejilerini ve seçim sonrası nihai koalisyon yapılarını da etkileyecektir.

23 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek bu önemi seçimler, Almanya'daki siyasi atmosferin nasıl değişeceğini belirleyecek ve ülke genelinde yeni bir yön belirleyecektir.