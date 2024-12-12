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Kurilla, İsrail'in Lübnan'dan Birlik Çekişini İzledi

CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini Beyrut'ta inceledi, bölgedeki güvenlik durumu hakkında görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:18
Kurilla, İsrail'in Lübnan'dan Birlik Çekişini İzledi

Kurilla, Lübnan'daki Gelişmeleri Yerinde Takip Etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, İsrail ordusunun Lübnan'dan ilk birliklerini çekişini yerinde izlemek amacıyla Beyrut'u ziyaret etti. Kurilla'nın bu ziyaretinin, bölgedeki güvenlik durumunu yakından takip etme amacı taşıdığı belirtildi.

Görüşmeler ve İşbirliği

CENTCOM'dan yapılan resmi açıklamada, Kurilla'nın, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Joseph Aoun ve çatışmaların durdurulmasına yönelik uygulama ve izleme mekanizmasının eş başkanı Tümgeneral Jasper Jeffers ile görüştüğü kaydedildi. Görüşmelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığında, Fransa, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) ve İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından desteklenen mekanizma aracılığıyla kalıcı ateşkes sağlama çabaları masaya yatırıldı.

İlk Adım ve İlerleme Süreci

Açıklamada, Kurilla'nın, Al Khiam kentindeki çekilme sürecinde uygulama ve izleme karargahında hazır bulunduğu ve bu gelişmenin mücadelelerin kalıcı olarak durdurulmasında önemli bir ilk adım olduğu vurgulandığı ifade edildi. Komutan, bu süreçte atılan adımların, daha fazla ilerleme için zemin oluşturduğunu aktardı.

Bölgesel Güvenlik Endişeleri

Kurilla ve Aoun ayrıca, Suriye'deki güvenlik durumunun bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini de görüştüler. İki komutan, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile CENTCOM arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldular.

İsrail-Hizbullah Çatışmaları ve Sonuçları

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan 'kontrollü çatışmalar', İsrail ordusunun Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını genişletmesiyle tırmandı. 23 Eylül'de başlayan saldırılar sonucunda, 1100'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,9 milyon kişi ise yerinden edildi.

Ateşkes Antlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

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