Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev KKTC'nin Bağımsızlığı İçin Destek Sözü Verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınması için her zaman KKTC'li kardeşlerinin yanında olacaklarını ifade etti.

Aliyev, Bakü'de, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen ve 44 ülkeden 80'den fazla uzmanın katıldığı "Yeni Dünya Düzenine Doğru" konulu uluslararası forumda yaptığı konuşmada, KKTC ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içindeki gözlemci üyeliğinde aktif rol üstlendiklerini ve Cumhurbaşkanı Tatar'ı TDT'nin Şuşa'da düzenlenen Gayriresmi Zirvesi'ne davet ettiğini hatırlattı.

Aliyev, KKTC bayrağının TDT Zirvesi'nde Şuşa'da dalgalandığını vurgulayarak, "Biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Bizim politikamız her zaman net olmuştur. Bu hususta başka bir gündemimiz yok. Biz sadece kardeşlerimizin devletlerini koruyabilmeleri için onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Onlar bunu tarihsel olarak ve yaptıkları dolayısıyla hak ediyorlar" dedi.

Aliyev, Annan Planı’na KKTC'nin "evet" dediğini, ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin karşı çıktığını hatırlatarak, "Sonrasında ne oldu? Kıbrıs Rum Kesimi AB'ye üye kabul edildi. Bu adil mi? Bu çifte standartlara açık bir örnektir. KKTC'li kardeşlerimiz emin olsun ki, ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için her zaman yanlarında olacağız" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen, 44 ülkeden 80'den fazla uzmanın katıldığı "Yeni Dünya Düzenine Doğru" başlıklı uluslararası foruma katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen, 44 ülkeden 80'den fazla uzmanın katıldığı "Yeni Dünya Düzenine Doğru" başlıklı uluslararası foruma katılarak konuşma yaptı.