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Azerbaycan'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Bakü'de düzenlenen anma programında, FETÖ darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 23:09
Azerbaycan'da 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Azerbaycan'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Anma Töreni

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olanlar için anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Anma Programı Detayları

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, ayrıca Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dünya birincisi Furkan Çınar ve birçok vatandaş katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi. Anma etkinliği, 15 Temmuz'un önemini bir kez daha vurguladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince, Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlenen anma programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dünya birincisi Furkan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince, Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlenen anma programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dünya birincisi Furkan Çınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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