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Azerbaycan'da Ankara Üniversitesi TÖMER İrtibat Bürosu Açıldı

Azerbaycan Diller Üniversitesi'nde Ankara Üniversitesi TÖMER irtibat bürosu açıldı. İlişkiler güçleniyor!

Yayın Tarihi: 07.05.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 15:41
Azerbaycan'da Ankara Üniversitesi TÖMER İrtibat Bürosu Açıldı

Azerbaycan'da TÖMER İrtibat Bürosu Resmen Açıldı

Azerbaycan Diller Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) irtibat bürosunu açtı. Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdulla ve birçok akademisyen katıldı.

Bilim ve Eğitim Arasındaki Bağ

Büyükelçi Akgün, açılışta yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in bilim ve kültür odaklı vizyonlarına vurgu yaptı. Akgün, eğitimin önemine dikkat çekerek, Türk devletleri arasında bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

TÖMER'in Rolü Önemli

Akgün, Türkçe'nin dünya genelinde yaygınlaştırılmasında TÖMER'in kritik bir role sahip olduğunu ifade ederek, Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan Diller Üniversitesi arasındaki işbirliklerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Yeni Köprülerin İnşası

Rektör Ünüvar, açılan irtibat bürosuyla Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni köprüler inşa edildiğini vurgulayarak, dilin toplumlar arasındaki iletişimin değerli bir unsuru olduğunu dile getirdi. Ünüvar, bu adımlarla tarihi birlikteliğin güçlendirileceğini belirtti.

Birlikte Daha Güçlü Gelecek

Prof. Dr. Abdulla, TÖMER irtibat bürosunun açılmasıyla eğitim kurumları arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ifade ederek, "Birbirimizi daha yakından tanımalıyız. Yakınlığımız mutlu geleceğimizi belirleyecektir." dedi.

Yeni Sağlık Turizmi İrtibat Bürosu Açılışı

Ayrıca, Bakü'de Ankara Üniversitesi Sağlık Turizmi İrtibat Bürosu da açıldı. Bu açılışa da Ünüvar, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı.

Azerbaycan Diller Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma...

Azerbaycan Diller Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) irtibat bürosu açıldı. Açılışa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün (sağ 2), Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar (sol 2), Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdulla (sağda), akademisyenler ve öğretim görevlileri katıldı.

Azerbaycan Diller Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma...

Azerbaycan Diller Üniversitesinde, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TÖMER) irtibat bürosu açıldı. Açılışa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün (sağ 2), Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar (sol 2), Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Abdulla (sağda), akademisyenler ve öğretim görevlileri katıldı.

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