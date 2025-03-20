Azerbaycan'da Coşkuyla Nevruz Kutlamaları

Azerbaycan’da Nevruz Kutlamaları Başladı

Türk dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Nevruz Bayramı, baharın gelişini müjdelemekte ve Azerbaycan’da büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Bu yılki kutlamaların merkezi ise tarihi İçerişehir oldu.

Coşku Dolu Etkinlikler İçerişehir'de

Bakü'deki kutlamalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, İçerişehir'de düzenlenen etkinliklerde çeşitli müzik gruplarının performansları ile keyifli dakikalar geçirdi. Yöresel yemekler, kıyafetler ve el sanatlarının tanıtıldığı stantlar etkinliklerin önemli bir parçasını oluşturdu.

Geleneksel Figürler ve Performanslar

Nevruz’un Azerbaycan’daki simgeleri olan "Kosa" ve "Keçel" ile "Bahar Kız" eğlenceli sunumları ile festivalin neşesini artırdı. Ayrıca, halk oyunları ekiplerinin müzik ve dans performansları ile cambazların gösterileri etkinliklere renk kattı. İçerişehir meydanında yakılan Nevruz ateşi etrafında toplanan katılımcılar, gösterileri büyük bir dikkatle izledi.

Resmi Tatil ve Kutlama Süreçleri

Azerbaycan, Nevruz ve Ramazan Bayramı sebebiyle 31 Mart'a kadar resmi tatil ilan etti ve kutlamalar tatil boyunca devam edecektir. Azerbaycanlılar, Nevruz’u çeşitli geleneksel adetler ile kutlayarak geleneği yaşatmaktadır.

Geleneksel Nevruz Kutlamaları

Azerbaycan’da Nevruz kutlamaları, bir ay öncesinde başlayarak su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası gibi özel günlerle sürdürülmektedir. Su çarşambasında evlerin etrafına çeşme suyu serpilirken, ateş çarşambasında mahallelerde ateşler yakılmakta ve her birey için evlerde birer mum yakılmaktadır.

Toprak Çarşambası ve Diğer Gelenekler

Rüzgar çarşambasında da benzer kutlamalar devam ederken, en önemli olay toprak çarşambası gününde gerçekleşmektedir. Bu günde mahallelerde büyük ateşler yakılır ve evlerde yöresel tatlılar ve yemeklerden oluşan sofralar hazırlanır.

Ateşten atlayarak “ağırlığım uğurluğum odda kalsın” demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak ve horoz dövüştürmek gibi uygulamalar, Nevruz’un en sevilen gelenekleri arasında yer almaktadır.

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor. Etkinliklerde, cambazların heyecan verici gösterileri ilgiyle takip edildi.

Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da coşkuyla kutlanıyor. Etkinliklerde, cambazların heyecan verici gösterileri ilgiyle takip edildi.